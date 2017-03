Gratis vaste plant in ruil voor tuintegel

Waar openen jullie de Haagse campagne?

,,In de 2e Sweelinckstraat, bij de Maranathakerk. Afgelopen zondag heeft in die buurt een kerk ook al opgeroepen om 11 maart tussen 11.00 en 14.00 uur bij ons tuintegels in te wisselen voor een vaste plant.''



Waren de resultaten van vorig jaar te gering om te stoppen met Operatie Steenbreek?

,,Dat was juist een enorm succes. We hebben in de stad 87.842 tegels opgehaald. Daarmee won Duurzaam Den Haag de Steenbreek Award. Van alle deelnemende gemeenten hadden wij het meest ingezameld.''



Wie betaalt de gratis weg te geven planten?

,,De gemeente. Die heeft besloten om mee te doen met de operatie en wij zijn gevraagd om het uit te voeren.''



Dat verklaart meteen waarom wethouder Wijsmuller het seizoen zaterdag opent.

,,Inderdaad. Maar ik vind eigenlijk ook dat hij mee moet helpen stenen stapelen en planten uitdelen.''



Ik kan met een paar stenen komen naar de kerk, maar ook met een aanhangwagen vol?

,,Als iemand meer dan 25 tegels in wil wisselen, is het handiger om mij even te mailen: edwin@duurzaamdenhaag.nl. Dan kan het wellicht anders worden opgehaald en ingewisseld voor vaste planten.''



Zou het lukken om dit jaar 100.000 tegels op te halen?

,,Dat zou mooi zijn natuurlijk. Al zaten bij de ruim 87.000 stuks van 2016 ook circa 40.000 tegels van het Slachthuisplein, dat stukken groener is gemaakt. Dus het zal een hele toer worden om weer zover te komen.''