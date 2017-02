Gratis wifi in alle Haagse sporthallen

De politieke partij klapt in zijn handjes na de toezegging van het college. Den Haag gaat in alle sporthallen waar nog geen draadloos internet is binnenkort gratis wifi uitrollen.,,Dat vind ik nou mooi nieuws. Nu kunnen we én lekker sporten én de scores makkelijker doorgeven. Fijn dat de gemeente naar ons luistert", stelt raadslid Arjen Dubbelaar van Groep de Mos.



Volgens de politicus is een goede internetverbinding in sporthallen namelijk geen overbodige luxe, aangezien die nodig is om bijvoorbeeld een uitslag digitaal door te geven. ,,Als hockeyscheidsrechter kom ik in verschillende Haagse sporthallen. Het is opvallend dat er in de ene sporthal wel en in de andere geen gratis wifi wordt aangeboden. Het is goed dat dat gaat veranderen. Veel mensen hebben een internetabonnement op hun telefoon, maar het bereik in een sporthal is vaak dramatisch.''