Grensrechter Walter na week alweer langs de lijn

Walter van Giessen was vorige week zaterdag nietsvermoedend grensrechter bij een wedstrijd van zijn zoon in Schiedam tegen HBSS. De tweede helft was nog maar net begonnen of het ging hélémaal mis: hij stortte ter aarde en bewoog niet meer. In rap tempo toegesnelde dames van een team dat een veld verder speelde reanimeerden de Westlander. Eerst met hun handen en daarna met een in allerijl gebrachte AED (defibrillator). Ze wekten Van Giessen letterlijk weer tot leven.



De oorzaak bleek een verstopping in een zijtak van de kransslagader. ,,Dat is funest geweest'', zegt Van Giessen anderhalve week na het bizarre incident. ,,Het was de aanvoer van 40 procent van het bloed naar het hart. Als dat dichtgeknepen wordt, krijg je dus dit.'' Dankzij een geplaatste stent is de 'boel' weer open en voelt de Monsternaar zich weer prima. Na een paar dagen in het ziekenhuis mocht hij vorige week woensdag weer naar huis. ,,Er is toen 's middags nog een echo gemaakt om te kijken of er schade was ontstaan aan het hart of dat er dingen waren afgestorven'', blikt hij terug. ,,Dat bleek gelukkig niet zo te zijn. Alles was nog zoals het hoort. Ik voelde me zelf ook goed, dus ik mocht naar huis om thuis verder op te knappen.'' Het kastje dat in het ziekenhuis het hart nauwlettend in de gaten hield, bleef ook in Den Haag achter.



