Groen rechtse Haagse VVD: meesterzet of blunder?

Groen is altijd goed, vindt Jantina Klooster. ,,Daar hebben we lang te weinig aan gedaan. Mensen zijn druk met huisje-boompje-beestje en dan te weinig met boompje.''



Speerpunt

Vrijdag kondigde beoogd VVD-lijsttrekker en wethouder Boudewijn Revis aan dat de partij een groene route kiest op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. Thema's als openbaar vervoer en klimaat worden speerpunten. ,,Noem het gerust de nieuwe VVD.''



Die woorden lijken in vruchtbare grond te vallen in de Archipelbuurt, een VVD-vesting. Bij de landelijke verkiezingen domineerden de liberalen hier weer als vanouds, met een derde van de stemmen. Op twee en drie eindigden D66 en GroenLinks. ,,De VVD is wakker geworden'', zegt Willem Geerlings, die met schoon- en kleinzoon van het lentezonnetje geniet in de Bankastraat. ,,Die thema's als duurzaamheid, milieu en klimaat moet je niet in linkse of rechtse hokjes stoppen'', vindt Geerlings, die zelf ooit een keer op de VVD stemde: ,,Op Bolkestein.''



Milieubewuster

Ook andere buurtbewoners prijzen de modernisering van de VVD. ,,Ik ben nu zelf ook veel milieubewuster dan vroeger'', zegt Rob Agerbeek (80) op een bankje bij de bakkerij. ,,Ik laat de auto het liefste in de garage staan, dan pak ik de fiets. Daarbij bespaar je ook euro's met duurzaamheid.''