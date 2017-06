Groenliefhebbers demonstreren tegen 'heilloze uitbreiding' Madurodam

Het huidige compromis kwam tot stand na uitgebreide gesprekken met bewoners en natuurclubs. In ruil voor het stuk bos compenseert het Haagse miniatuurpark meer groen en bomen dan wettelijk vereist is. Ook maakt Madurodam van de grens in de Scheveningse Bosjes een ‘diervriendelijke ecowall.’



Arjen Kapteijns (GroenLinks) is niet onder de indruk: ,,Een uniek duinbos kun je niet even verplaatsen'', fulmineert hij. ,,Alsof je een Rembrandt afsnijdt en ergens bij plakt.''



De tegenstanders - onder wie ook de Bomenstichting - zijn niet alleen boos dat een stuk van de Scheveningse Bosjes wordt ‘weggegeven’. Ook hebben ze er grote moeite mee dat de deal door het stadsbestuur in schimmige achterkamertjes zou zijn bekokstoofd.