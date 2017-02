GroenLinks wil bredere fietsrekken voor bakfiets

,,Als we willen dat Den Haag een echte fietsstad wordt moeten we ervoor zorgen dat mensen hun fiets ook kwijt kunnen. Bakfietsen en fietsen met een krat voorop zijn niet meer weg te denken. Het is de hoogste tijd dat we fietsenstallingen en rekken hierop aanpassen'', vindt fractievoorzitter Arjen Kapteijns.



De oplossing volgens de groene partij ligt misschien bij bredere fietsenrekken. In Amsterdam wordt hier momenteel een proef mee gedaan en dat voorbeeld wil de Haagse GroenLinks nu volgen. Een goed plek om te experimenteren is bijvoorbeeld bij de Haagse markt.



Luchtkwaliteit

,,We moeten het fietsers makkelijker maken. Op de fiets naar de markt en met een krat vol boodschappen naar huis. Dat moet toch gewoon kunnen in Den Haag? Hoe meer mensen de fiets pakken hoe beter voor het milieu en de luchtkwaliteit'', vervolgt Kapteijns.



En aan die luchtkwaliteit kunnen we wel iets doen in Den Haag. Maandag werd bekend dat Den Haag tot de slechtst presterende regio's in Europa behoort. Het RIVM gaf in januari nog een smog-alarm af.