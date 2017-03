Groenteman opgepakt na handel in verboden 'vruchten'

De naburige winkeliers keken toevallig allemaal net even de andere kant op toen groentewinkel Leen Franken onaangekondigd bezoek van de politie kreeg. Of ze komen er gewoon rond vooruit dat ze er niks voor voelen om kwaad te spreken over een collega die behalve groente en fruit ook hennepplanten in zijn zaak bleek te hebben. ,,Er was een hoop tumult'', wil een medewerker van het twee panden verderop gelegen Lunchroom Meijers slechts kwijt. ,,Verder heb ik er ook niks van meegekregen.'' Buurman De fietsenmaker aan de andere kant van de groentezaak maakt ook meteen een afwerend gebaar: ,,Het is toch mijn buurman hè. Daar ga ik niks over zeggen als u het niet erg vindt.''

Het is aan het begin van de woensdagmiddag iets meer dan een uur geleden dat Leen Franken tegen de lamp is gelopen. Na zijn arrestatie op verdenking van handel in hennepproducten waren de buiten uitgestalde kisten met groenten en fruit met een roodwit lint afgezet, maar daarvan is nu al niks meer te zien.



Een al wat oudere vrouw - volgens een buurtbewoner de moeder van de verdachte - heeft de koopwaar inmiddels in de donkere winkelruimte veiliggesteld. Buiten liggen als stille getuigen nog slechts wat lege pallets opgestapeld en blijkt uit een paar achtergebleven krijtborden dat de pitloze druiven hier eerder op de dag nog voor 1,50 euro de deur uit mochten. Iets wat trouwens ook voor de zoete pruimen gold. Handperen? 0,98 cent per doos. Geen geld.



In de tegenovergelegen Primera leunt de uitbater achter zijn toonbank tegen het rek met sigaretten. Nee, beaamt hij, die zijn in tegenstelling tot de wiet van de groenteman in elk geval legaal. ,,Dat is waar'', verzucht hij. ,,Nog wel.''