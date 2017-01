Groep De Mos lonkt naar Tom Beugelsdijk voor kieslijst

Beugelsdijk won onlangs nog de Hagenaar van het Jaar-verkiezing van deze krant. 'Tommie staat voor alles wat Haags is. Zijn onverzettelijkheid op het veld, waar hij knokt voor iedere meter, getuigt van de juiste mentaliteit', stelt een Richard de Mos die in zijn nopjes is met de steun van de bekende ADO-speler.



De club van Beugelsdijk treedt morgenavond, bij de hervatting van de eredivisie, aan in Friesland waar ADO te gast is bij sc Heerenveen.