Groot onderzoek naar fietsgedrag in de regio

Dat is in verhouding tot voorgaande jaren geen bijzonder hoog aantal, maar ondanks veel veiligheidsmaatregelen wil het aantal verkeersdoden in de afgelopen tien jaar ook niet afnemen.Vandaar dat de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) een onderzoek begint naar het fietsgedrag van met name fietsforenzen en 60-plussers.



Dat onderzoek is tussen half maart en eind april in Den Haag en omgeving. De SWOV registreert dan drie weken lang alle fietsritten. Om dat mogelijk te maken worden de fietsen van deelnemers in die periode voorzien van meetapparatuur. Zo kunnen routes en snelheden worden vastgelegd. Verder wordt van deelnemers gevraagd om twee van de drie weken onderweg een fietshelm te dragen.