Groot onderzoek naar longinfectie bij Juliana Kinderziekenhuis

Het Juliana Kinderziekenhuis wil een groot onderzoek opzetten naar luchtweginfecties bij kinderen. De artsen zien er duizenden per jaar, meer dan welke aandoening ook. Toch is er veel niet bekend. ,,Heeft antibiotica wel zin?"

Het ziekenhuis gaat de komende vier jaar 500 patiëntjes uit de regio met terugkerende longontstekingen en andere luchtweginfecties (aan neus en keel) volgen. Speciaal hiervoor neemt het ziekenhuis extra mensen aan. In totaal kost het onderzoek tussen de 3,5 en 4 ton.

Het is bijzonder dat het Juliana als 'gewoon' (en dus niet universitair) ziekenhuis zo'n groot onderzoek opzet. Mede om deze reden heeft het ziekenhuis kinderarts Gertjan Driessen aangenomen, gespecialiseerd in infectieziekten en afweerstoornissen, die het onderzoek gaat leiden.

Driessen: ,,Net als de academische ziekenhuizen doen wij onderzoek, omdat wij in de praktijk ergens tegenaan lopen. En omdat we denken dat het wat oplevert voor de patiënten.''



Op termijn wil het Juliana Kinderziekenhuis meer onderzoeken opzetten naar veel voorkomende ziektes, zoals diabetes.

Geld

Het onderzoek wordt gefinancierd met subsidies en sponsorgelden. Ook wordt er een eigen evenement opgezet, een grote 'beach run' op 7 mei, georganiseerd en betaald door het Saoedische bedrijf Aramco.

Een luchtweginfectie is bij kinderen de belangrijkste reden voor een bezoek aan de spoedpost of opname in het ziekenhuis. Van de 17.000 bezoekers aan de spoedeisende hulp van het Juliana Kinderziekenhuis, komt de helft met een luchtweginfectie. De reden voor de 4.000 opnames per jaar is 'in veel gevallen' ook een luchtweginfectie. Een exact cijfer is niet bekend.

Afweersysteem

Hoewel het om een probleem gaat van een enorme omvang, is er veel nog onbekend, zegt Driessen. Voor een deel ligt de oorzaak erin dat het afweersysteem van kinderen nog niet volgroeid is. Maar het is bijvoorbeeld onbekend waarom veel patiëntjes de ene na de andere luchtweginfectie krijgen en of het te voorkomen is om langdurig antibiotica te geven. Driessen: ,,Misschien zou het vanzelf ook wel over gaan.''