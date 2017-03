Groot onderzoek naar oorlogsjaren

De onderzoekers brengen alles nauwgezet in kaart, te beginnen bij de slag om de residentie op 10 mei 1940 en het onderzoek loopt door tot aan de bevrijding.



Ongelukken

Den Haag was een van de zwaarst getroffen steden. Het bekendste is het drama in het Bezuidenhout. Bij het vergissingsbombardement van geallieerden op 3 maart 1945 vielen zeker 500 doden en tienduizenden mensen raakten dakloos. Het drama wordt morgen vanaf 10.00 uur herdacht met een dienst in de Christus Triumfatorkerk, een kranslegging bij het monument aan de Juliana van Stolberglaan en een concert in het Koninklijk Conservatorium.



Voor dit bombardement hadden de V2's al dood en verderf gezaaid. Ruim zestig Hagenaars kwamen om door ongelukken met het vergeldingswapen waarmee de Duitsers Londen wilden treffen. Maar veel lanceringen gingen mis en de raketten met een springlading van duizend kilo boorden zich in Haagse wijken. De sporen van de verwoestingen zijn nog steeds te zien in de Riouwstraat, Indigostraat en de Willem de Zwijgerlaan.



Ongeschreven

Het onderzoek wil alle gevolgen van de luchtoorlog boven Den Haag in beeld brengen. Het gaat dan niet alleen om verdwenen gebouwen, maar ook om de luchtverdediging. Hoe hebben de overheid, burgers en bedrijven dat geregeld tijdens die bange oorlogsjaren? Er is al veel onderzocht en gepubliceerd, maar volgens een woordvoerder van de gemeente zijn er nog steeds 'stukjes ongeschreven geschiedenis', nog vele nauwelijks bekende sporen, zoals schuilplaatsen en -kelders die nog steeeds blijken te bestaan.

De onderzoekers hopen op tips over nog onbekende verwoesting, luchtafweer of schuilplaatsen. Die zijn welkom op monumentenzorg@denhaag.nl.