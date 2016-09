Groot onderzoek naar stromen vrachtverkeer

Vrijwilligers EJK Waterpolo zetten Den Haag op de kaart

14:44 Tien dagen lang staat Den Haag in het teken van waterpolo. In zwembad het Hofbad zetten tientallen Haagse vrijwilligers zich in om van het Europees Jeugdkampioenschap een groot succes te maken. ,,Die maken dagen van meer dan 14 uur.''