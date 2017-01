Groot portret van Chuck op de gevel van het Paard

Varend Corso kiest zaterdag als Haagse dag

22:33 De traditionele Westlanddag van het Varend Corso verkast in augustus van zaterdag naar zondag en de boten varen dan op zaterdag onder meer naar Delft en in Den Haag. Dat heeft de organisatie vanavond bekendgemaakt tijdens de startbijeenkomst in Tomatoworld in Honselersdijk. De route die normaliter op zaterdag wordt gevaren, wordt in zijn geheel naar zondag verplaatst.