Grootscheepse inval politie bij sportschool

Leden stonden verbijsterd voor een dichte deur van hun leeggehaalde club nabij attractiepark Drievliet.



De sportschool zou onderdeel uitmaken van een groot netwerk van illegale handel in verboden middelen. Zeven verdachten in dat netwerk zijn in december al door de politie aangehouden in Den Haag, Westland en Pijnacker-Nootdorp. Het onderzoek kwam toen op gang na een aantal anonieme tips.



Anabolen

De anabolen konden bij de verdachten worden besteld en werden thuis afgeleverd. Bij invallen in december werden 100.000 doosjes met verboden middelen gevonden en twee miljoen potentieverhogende pillen, waaronder erectiepillen. Ze lagen in woningen en opslagplaatsen.



Bij die invallen werden kostbare auto's, sieraden, 70.000 euro aan contant geld en andere kostbaarheden in beslag genomen. De spullen zouden zijn gekocht uit de opbrengst van de illegale handel.



De verdachten mogen geen contact hebben met de buitenwereld, politie en justitie willen niet meer informatie kwijt over de zaak.