Grootste hangmat ter wereld hangt in Scheveningen

Stiekem wisten ze al lang dat ze de grootste hangmat ter wereld hebben hangen. De zogenaamde competitie met Sri Lanka, Zuid-Korea en Mexico werden er ter plekke bij verzonnen om de onthulling nog spannender te maken. Maar, winnen is winnen: de hangmat van 220 vierkante meter is de grootste ter wereld.



Een goede promotie voor de Scheveningse strandtent. ,,Ja, we hebben echt de grootste", lacht Indigo-eigenaar Michel Varkevisser. ,,De vorige recordhouder kwam uit de Verenigde Staten en had een hangmat van 10 bij 20 meter. Dus we hebben dat record met 20 vierkante meter ingehaald."



Ondergrondse hindernisbaan

Helemaal zijn eigen idee was het niet. ,,We hebben de actie samen met reclamebureau Natwerk bedacht. Vorig jaar hebben we 's nachts een hindernisbaan gegraven. Toen mensen overdag op het strand lagen, brachten we deze baan tot ontploffing. Dit jaar wilden we weer zo'n ludieke actie."



De keuze viel op het behalen van een wereldrecord dat enigszins strand-gerelateerd was. De grootste hangmat dus. ,,Het mag duidelijk zijn dat Lipton Ice Tea Green ons hierbij gesponsord heeft", verwijst Varkevisser terwijl hij naar de gigantische, groene hangmat kijkt.