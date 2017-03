Grootste kringloopwinkel van Nederland in Den Haag

Drie verdiepingen met kleding, elektronica, boeken, meubels en huishoudelijke artikelen tegen een vriendenprijs, dat is Rataplan op de Laan van Waalhaven. Met een oppervlakte van 5,025m² oogt de winkel als een warenhuis, maar dan gevuld met tweedehandsartikelen.



Om het warenhuisimago aan te dikken heeft de ingerichte huiskamers, waar je inspiratie op kunt halen en een lunchroom, voor een broodje of kopje koffie. ,,We spelen erg in op de beleving", vertelt een woordvoerster van de organisatie. ,,We zijn geen kringloopwinkel zoals je dat gewent bent, je kunt bij ons wel een middag terecht."



Waarin verschilt het dan van een reguliere winkel? De prijs, natuurlijk. Een bank kun je krijgen vanaf 50 euro, een laptop vanaf 200 euro, een kledingstuk vanaf 1,75 euro of een boek vanaf 1,25 euro. Bovendien staat hergebruik van bestaande items centraal. Zo zal morgen een demonstratie plaatsvinden waarin bezoekers leren hoe je gemakkelijk van je oude meubels nieuwe hippe items kunt maken. Deze demonstratie zal daarna in de vorm van een workshop regelmatig terugkomen in de winkel.

Arbeidsplaatsen

Een belangrijk uitgangspunt van Rataplan is het creëren van arbeidsplaatsen voor personen die minder makkelijk aan een baan komen, legt directeur Gert-Jan Dekker uit. ,,Denk aan mensen met een arbeidshandicap, of een afstand tot de arbeidsmarkt.



,We hebben al 19 filialen en zijn sinds 5 jaar terug ook actief in Zuid-Holland. We zijn benaderd door de Haeghe Groep en Werkgeverservicepunt Den Haag, met de vraag of we niet ook in Den Haag een filiaal konden openen. We vonden dit een heel goed idee."



De keuze is niet voor niets op Ypenburg gevallen, legt de directeur uit. Er zijn namelijk aardig wat kringloopwinkels in Den Haag, maar er was er nog geen in Ypenburg.

Toenemende populariteit