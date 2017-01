Grote brand in Scheveningse strandpaviljoen Oscars

De brand is ontstaan door een kortsluiting in het koffieapparaat.



Er waren meerdere gasten in het restaurant tijdens het uitbreken van de brand aanwezig. Zij zaten echter net in een deel waar de brand niet ontstond. De bedrijfsleider belde direct het alarmnummer en bracht daarna zijn gasten in veiligheid. Er zijn geen gewonden gevallen.



Tram 1 en tram 59 moesten op last van de brandweer omrijden en stopten niet bij de halte Zwarte Pad.