Grote drukte verwacht bij nieuw museum Voorlinden

De plaatselijke bewonersgroep heeft in 2013 door ingenieursbureau Royal HaskoningDHV een contra expertise laten uitvoeren over de te verwachten bezoekersstroom. Daarin is uitgegaan van 75.000 gasten per jaar. Volgens berekeningen van het CBS komt 66 procent van de museumbezoekers met de auto en daarin gemiddeld twee inzittenden. Omdat museum Voorlinden zich in 'minder verstedelijkt gebied' bevindt, zal het aantal bezoeken per auto hoger uitpakken. In spitstijden van het museum wordt rekening gehouden met één passerende auto per drie minuten.



Los van het verkeer had Joop van Caldenborgh graag gezien dat de Museumkaart meteen na opening geldig zou zijn in Museum Voorlinden. Dat kan echter pas in gang worden gezet zodra Voorlinden erkend lid is van de Nederlandse Museumvereniging, een procedure die enige tijd en administratieve afhandeling vergt. Bij het andere grote nieuwe particuliere museum in de regio, het Louwman Museum op de grens van Den Haag en Wassenaar, duurde het een jaar voordat de kaart werd geaccepteerd.



De toegang tot het museum kost 15 euro per persoon. Jongeren van 13 tot en met 18 jaar betalen de helft, kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis mee naar binnen.