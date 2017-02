Grote horecazaak pal naast Den Haag Centraal

De opening van 'de hospitality lobby voor Den Haag' is in het voorjaar. Volgens een woordvoerder van het PR-kantoor dat in de arm is genomen door Hofhouse wordt het 'hoogstwaarschijnlijk maart'. Exacter dan dat kan ze niet worden.



De serre-achtige gelegenheid is ontworpen door het Rotterdamse OMA, het architectenbureau van Rem Koolhaas. OMA is ook verantwoordelijk voor de praktisch afgeronde verbouwing tot multifunctioneel rijkskantoor van het in de jaren tachtig door Jan Hoogstad ontworpen voormalige ministerie van VROM.



In de zeven dagen per week geopende zaak komen zes vaste horeca-concepten. Daarvan zijn de Mexicaans georiënteerde Salsa Shop en saladebar SLA al gecontracteerd. Daarnaast wil men in Hofhouse telkens twee pop-up food-'eilanden' die per seizoen wisselen. Het voedsel dat wordt geserveerd kan daar worden geconsumeerd maar ook als take-away naar kantoor of huis worden genomen. Zo is althans de bedoeling. Buiten bevindt zich een openbaar terras met bestaande zitelementen.



De openingstijden van Hofhouse zijn van maandag tot en met woensdag van 07.00 tot 21.00 uur. Donderdag en vrijdag van 7.00 tot 23:00 uur. Zaterdag gaan de deuren open om 9.00 uur, op zondag een uur later. Sluit is om 23.00 uur in het weekeinde.