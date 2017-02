Grote rol burgers Rijswijk bij aanpak criminaliteit

Het idee staat in een nieuw Strategisch Veiligheidsbeleid voor de periode 2017-2021. Daarin wordt ook in toenemende mate een beroep gedaan op de inbreng van bewoners. 'Een leefbare stad betekent zorg voor fysieke en sociale veiligheid. Dat is niet alleen een taak van politie, brandweer, woningcorporaties en gemeente, maar ook van bewoners', benadrukt het gemeentebestuur nogmaals.



Bewoners doen in Rijswijk al veel aan buurtpreventie. In de wijken Oud-Rijswijk, Te Werve, Steenvoorde, Hoekpolder, Ministerbuurt, Cromvliet en Leeuwendaal lopen bewoners al door hun wijk om opvallende of verdachte zaken te melden bij de politie of gemeente. Ook zijn veel mensen aangesloten bij Burgernet, waarmee ze de 'ogen en oren' zijn van de politie.