Gulle gevers doneren €4.750 aan zieke Chuck Deely

,,Maar liefst 1.274 mensen hebben een bedrag overgemaakt", laat Alexander Spoor weten. In drie dagen tijd ontving hij €4.750 op zijn bankrekening. ,,Dat bedrag neem ik vanavond op om aan Chuck te overhandigen."



Tientje

De meeste mensen doneerden 1, 2 of 5 euro. ,,Maar sommigen ook een tientje of 20 euro. Iemand gaf hem zelfs 100 euro. De donateurs komen overigens niet alleen uit Den Haag. Ik ontving privéberichten van mensen die vertelden vroeger in Den Haag te hebben gewoond en Chuck al lang niet meer te hebben gesproken."



In de beschrijving van de overschrijvingen schreven mensen er vaak ook een hartelijk woordje bij voor Chuck. ,,Deze berichten krijgt hij nog te lezen." Chuck had ook nog een hartelijk bedankje voor iedereen die hem gesteund heeft deze dagen. ,,It's so very very good what you all have done. Thank you very very much from every bit of my heart", laat hij geëmotioneerd weten.