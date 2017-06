Gymdocenten boos over niveau stagiaires HALO

Gymnastiekdocenten van tientallen middelbare scholen in de regio zijn boos over het niveau van de Haagse academie voor lichamelijke opvoeding. Ze vinden de vaardigheden van de stagiaires ondermaats.

Docent Lichamelijke Opvoeding Peter Hooft van het christelijk lyceum Zandvliet in Den Haag is helemaal klaar met de stagiaires. ,,Ze komen bij ons binnen zonder ooit een volleybalwedstrijd te hebben gezien. Ze weten niet hoe je met basketbal een lay-up maakt. Zelfs een relatief simpele sprong over een kast is soms al teveel gevraagd. Leerlingen krijgen zo niet bepaald het goede voorbeeld.''

Hooft is dan ook maar gestopt met het aannemen van stagiaires uit het eerste en tweede jaar. ,,Dat niveau is gewoon echt te laag. Ik neem alleen maar stagiaires aan vanaf het derde jaar. Maar het punt is niet ver weg dat ik er helemaal mee wil stoppen.'' Een rigoureuze stap, erkent hij ook. ,,Het zijn toch je toekomstige collega's. Wij willen ze in principe graag klaarstomen voor het vak. Maar het begint bij voldoende basisvaardigheid. En dat moeten ze toch echt op de HALO leren.''

Opheldering

Namens zo'n 25 scholen heeft Hooft deze week een brief gestuurd naar de HALO, met het verzoek om opheldering. ,,We hebben begrepen dat de toelatingstesten voor de academie een stuk makkelijker zijn geworden. Het is bijna niet meer mogelijk om niet te worden aangenomen. Ja, dat kan natuurlijk niet. Wij willen weten wat er aan de hand is.''

Een woordvoerder van de HALO reageert ferm op de kritiek. ,,Wij herkennen ons hier niet in. Wij staan pal voor het niveau van de stagiaires. Bij geen enkele andere opleiding hanteren wij de aanvullende toelatingseisen als we doen bij de HALO.''