Haags 'dagboek' uit 1624 wint Online Prijs

Verse boontjes kopen vanuit kiosk in Fah­ren­heits­traat

11:25 Vanaf zaterdag koop je niet meer je nootjes, verse groenten of gebakken visje vanuit kraampjes in de Fahrenheitstraat in de Haagse Bomenbuurt. De ouderwetse kraampjes die voorheen in de winkelstraat stonden, zijn dan in geen velden of wegen meer te bekennen. Nieuwe kiosken hebben de plek daarvan ingenomen.