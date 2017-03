Haags Dierencentrum vreest voor achtergebleven pups

Een medewerker van het asiel legt uit dat het de hond vandaag door medewerkers van de dierenambulance werd binnengebracht. ,,Het gaat om een hond van ongeveer drie jaar oud die op een ongebruikelijke plaats stond vastgebonden aan een boom. Het dier is veel te mager.''



Omdat de hond een actieve melkproductie heeft schatten de medewerkers van de dierenambulance in dat er ergens pups van zo'n twee weken oud zijn achtergebleven. Medewerkers van het asiel vrezen nu voor het welzijn van deze pups en zij hebben daarom bij wijze van hoge uitzondering via social media een oproep geplaatst.



Het asiel vraagt mensen die meer informatie over de hond hebben om zich via een persoonlijk bericht op Facebook bij het asiel te melden.