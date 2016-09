Haags duo trotseert de Noordzee op afvalsurfboard

De fascinatie van Tinga voor zeezwerfafval en surfen resulteerde in 2014 in zijn eerste plastic soup surfboard. Met deze surfplank trotseerde hij van België tot aan Schiermonnikoog de golven van de Noordzee. ,,Dat was een bewustwordingsactie", legt de bioloog en milieu-activist uit. Over de reis die hij vandaag af gaat leggen vertelt hij: ,,Dit keer heb ik een concreet doel. Ik hoop de preventie van zeezwerfafval te kunnen realiseren."



De 176 kilometer tellende surftocht van het Scheveningse strand tot aan de Engelse beach in Lowestoft is om het minimum van 40.000 handtekeningen te verzamelen. Alleen dan kan Tinga een petitie voor de uitbreiding van statiegeld op kleine petflessen indienen. ,,Door statiegeld te heffen op alle plastic flessen kun je de hoeveelheid zwerfafval met 70 tot 80 procent verminderen."



Hardere wind

Een ware opoffering voor het goede doel, want Tinga en zijn medesurfer Hoogendijk hadden ingecalculeerd zo'n vijf tot zes uur over de overtocht te doen. ,,Dat zal wel wat langer worden", zegt Tinga weifelend. ,,Een uur of zeven zeker wel. De wind komt net uit een andere richting dan gehoopt en is ook harder dan verwacht. Daar zijn we toch afhankelijk van."



Dat wordt een spannende tocht voor iemand die pas een half jaar geleden heeft leren surfen op een hydrofoil board. ,,Ik heb op mijn achtste leren surfen op Curaçao. Daar woonden we toen. Maar deze manier van surfen, met een draadvleugel waardoor je boven het water 'vliegt', is heel nieuw voor mij."



Op de vraag of deze overtocht dan wel een veilig idee is, moet Tinga lachen. ,,Ja joh, ik hoop dat mijn ervaring me gaat helpen."