Gezocht: jongeren van 60

Zuinig

Vilalta: ,,We gaan zuinig met de stemmen om. Op deze leeftijd kan een stem breken en dan is het niet meer te herstellen. Dat moeten we dus voorkomen. Hoe? Door altijd goed op te warmen en niet te hard te zingen."

De pianist is trouwens wel een man, Ronald Jochems. Maar die hoort, oneerbiedig gezegd, bij het meubilair. Hij begeleidt het koor al ruim 20 jaar. Andere mannen zorgen voor een schrikreactie. ,,Hé, een meneer!", klinkt het als de AD-verslaggever op de wekelijkse repetitiedag de oefenruimte in de Lutherse Kerk binnenkomt.



De voorzitter luidt dan haar belletje en geeft de koorleden uitleg. ,,We hebben een man in ons midden. Hij komt luisteren hoe goed we zijn, doe allemaal je best."



Dat doen ze, en het klinkt prima. Het was van tevoren al aangekondigd: het zingen bij het Haags Vrouwenkoor is een serieuze aangelegenheid. Gezellig is het zeker ook, maar dan wel voor en na de repetitie en tijdens de koffiepauze. ,,Dames, we gaan niet praten als we aan het zingen zijn", roept dirigente Vilalta als het even wat rumoerig is.



En: ,,Sopranen, het gaat goed, hoor, maar het kan beter. Luister naar elkaar!"