Haags raadlid op lijst van nieuwe partij Sylvana Simons

Dat maakte Simons gisteravond bekend. Zelf voert ze de lijst aan. Nummer drie is Birgitte Sins, een communicatie-consultant bij Unicef. De bekende feministe en publiciste Anja Meulenbelt heeft zich opgeworpen als lijstduwer van de nieuwe partij die zich nadrukkelijk inzet voor gelijkwaardigheid en tegen discriminatie.



Eind november nam Fatima Faïd het al op voor Sylvana Simons. Het raadslid diende een klacht in bij een anti-discriminatiebureau tegen de makers van een filmpje dat op sociale media was verschenen. Daarin is Simons te zien als Zwarte Piet, naakte Afrikaanse vrouw en slachtoffer van een lynchpartij van de Ku Klux Klan.



DENK

Sylvana Simons begon haar politieke carrière in maart, toen ze zich aansloot bij de tweemansfractie DENK van oud-PvdA'ers Tunahan Kuzu en Selcuk Öztürk. In vertrok ze, omdat Denk niet 'verbindend', maar juist 'polariserend' was. Ook zou de partij geen oog hebben voor de belangen van vrouwen en homoseksuelen.