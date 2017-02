Haagse acteur speelt in Soldaat van Oranje

Reitsma is geen onbekende in de theaterwereld. Eerder speelde hij bijvoorbeeld al in Sprink Awakening in de Verkadefabriek Den Bosch. In oktober 2016 won hij de Pia Douwes Special Talent Award voor zijn rol van Melchior Gabor.



Op de website van de musical laat hij weten zich vereerd te voelen in Soldaat van Oranje te mogen spelen. ,,De verhalen die mijn opa heeft verteld over de Tweede Wereldoorlog staan in mijn geheugen gegrift. Op de fiets ver moeten rijden om bloembollen te halen, omdat de voedselbonnen op waren; het moment van de Bevrijding.''



Dapper

Wat hij zelf zou doen als hij in die situatie zou verkeren? ,,Ik weet niet of ik hetzelfde zou doen als mijn opa of Erik Hazelhoff Roelfzema, dat is moeilijk te zeggen. Ik kan alleen maar hopen dat ik zo dapper zou zijn als hen.''



Soldaat van Oranje is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van de Nederlandse verzetsheld Erik Hazelhoff Roelfzema en draait al sinds 2010 in Katwijk.