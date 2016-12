Haagse artiesten stralen in kerstvideo van Albert Heijn

Jingle Bells op potten en pannen spelen klinkt leuk, maar voor de a-muzikale mens lijkt het misschien een onmogelijke opgave. Toch ging dat best makkelijk, vertelt Prins. ,,Jingle Bells spreekt voor zich. Ik denk dat er niemand op de wereld is die dat liedje niet kent.''



De bedoeling was in eerste instantie om de melodie te playbacken. ,,Op de draaidag speelden we het voor de lol zelf. Met de productie is er toen voor gekozen om het live te doen. Alles wat je in die video hoort is volgens mij door ons gespeeld.'' Wat daarbij heeft geholpen, is dat de Haagse artiesten allemaal bevriend zijn. ,,Ik heb met hen allemaal eerder gespeeld. Dan voel je elkaar ook beter aan dan wanneer je zoiets met iemand moet doen die je niet kent. Het ging vrijwel vanzelf.''



Sinds de kerstvideo online staat, krijgt Prins veel belletjes en berichtjes binnen. Van vrienden, familie, maar ook van bijvoorbeeld oud-klasgenootjes. ,,Ik had het aan niemand verteld, dus dat is wel lachen. Iedereen is enthousiast.'' Hij zelf ook: ,,De draaidag was onwijs leuk. Ik zou het zeker vaker willen doen.''