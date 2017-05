Haagse band Playground Zer0 verovert China

Springen

Dat laatste bleek wel tijdens het optreden op festival Midi het afgelopen weekend. Liefst 7.000 Chinezen stonden tegelijkertijd te springen en dansen. ,,We weten heus dat we bekend staan als gasten die een feestje kunnen bouwen. Maar dat al die duizenden mensen helemaal los gingen, daar stond ik wel even van te kijken."



En na die succesvolle show op het fesitval Midi is het feest nog niet afgelopen. ,,Toen we het podium afkwamen, werden we opgewacht door honderden fans die met ons op de foto wilden. Ze kenden onze muziek van Youku, Xiami en WeChat, de Chineze varianten van Facebook, Spotify en YouTube."



De komende dagen toert het drietal per vliegtuig langs Zhuhai, Shenzhen en Kanton. Plannen voor een komende tour in China zijn er al. Booker Joris van der Poel: ,,De elektronische hiphop die Playground Zer0 maakt, slaat enorm aan. Het genre is hier nog vrij onbekend, maar de Chinezen zijn er helemaal lyrisch over."



Nog even en het trio is 'wereldberoemd in China'. Lieuwma: ,,We worden nog niet herkend op straat, maar na een optreden rustig over het festivalterrein lopen, is er al niet meer bij."