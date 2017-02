Haagse coalitie gehavend uit Legocrisis

De kou is uit de lucht, zei VVD-wethouder Boudewijn Revis vanmiddag. ,,We hebben samen de conclusie getrokken dat we verder kunnen.'' Daarmee was de 'Legocrisis' definitief bezworen. Het college ging de afgelopen weken langs de rand van de afgrond na de 'Legolandcoalitie' die Revis en Klein twee weken geleden plotseling sloten met oppositiepartijen als PVV en Groep de Mos.



'Vreemdgaan'

Vooral de PvdA was zwaar gepikeerd over de overrompelingstactiek en het gelegenheidsverbond. Dat werd beschouwd als 'vreemdgaan'. De sfeer was zo slecht dat wethouders niet eens meer met elkaar spraken. ,,Dit mag nooit meer gebeuren'', waarschuwde linkse coalitiepartijen.



Opgelucht

Nu de kou uit de lucht is, overheerst opluchting. Maar er klinken ook zorgen in de wandelgangen: ,,Er is wel wat gebeurd'', zegt een coalitiebron. Het onderlinge vertrouwen is flink gedeukt. Dat wordt niet makkelijk vergeten.

,,De komende tijd moet blijken wat de uitwerking echt is.''