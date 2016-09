Haagse coalitie heeft haast: extra geld voor tientallen projecten in de stad

Dat staat in de begroting voor 2017 die wethouder Tom de Bruijn (D66) vanmiddag heeft gepresenteerd. Zoals deze krant zaterdag al meldde heeft de coalitie alle spaarpotjes omgekeerd om zoveel mogelijk geld voor werkgelegenheid en economie vrij te maken. ,,We zetten alles op alles om de economische groei zoveel mogelijk te bevorderen. Het is van het grootste belang dat er meer banen bijkomen'', schrijft De Bruijn. Door het aanspreken van de reserves, nieuwe meevallers en aanpassingen in de lopende begroting heeft de coalitie voor 2017 in totaal een kleine 100 miljoen euro beschikbaar.



Statushouders

De helft van dat geld wordt gebruikt om tegenvallers op te vangen. Zo reserveert De Bruijn dik 11 miljoen euro voor huisvesting en integratie van vluchtelingen met een verblijfspapiertje. Ook zet de wethouder bijna 25 miljoen euro opzij om een strop bij de bijstandsbudgetten te voorkomen.



Extra's

In totaal heeft de vijfpartijencoalitie meer dan twintig projecten aangewezen waar extra geld naartoe gaat. Voor het Museumkwartier wordt 6,5 miljoen euro uitgetrokken: in het pand waar nu nog de Amerikaanse ambassade gevestigd is, moet een nieuwe publiekstrekker komen. Ook gaan er miljoenen naar kennisclusters als de HSD Campus en The Hague Student Center en 'rabin-banen'.



Opknapbeurt

Tal van straten en pleinen - zoals de Binckhorstlaan, het Kerkplein en het Almeloplein - krijgen een opknapbeurt. Voor stadsdeel Loosduinen heeft het stadsbestuur een flinke make-over in petto. Er worden meer fietspaden aangelegd in de stad. En om meer bezoekers te trekken komt er opnieuw meer geld voor het verfraaien van de openbare ruimte in het centrum.



'Laatste kans'

Vorig jaar kreeg het college nog het verwijt te veel geld op de plank te laten liggen omdat tal van bestedingen doorgeschoven werden. Met het nieuwe investeringsplan probeert de coalitie haar critici de mond te snoeren. Daarbij is 2017 het laatste volledige begrotingsjaar van de vijf collegepartijen D66, PvdA, HSP, VVD en CDA. In 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen en zal er een nieuw bestuur aantreden in de loop van het jaar. De Bruijn: ,,Nù kunnen we nog volop gas geven om de dingen te doen die de stad nodig heeft.''