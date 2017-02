Haagse dominee: Fans Thierry Baudet bedreigden mij

Wicke, die in het verleden in Duitsland meerdere keren door neo-nazi’s is bedreigd, is erg van slag. ,,Na de pauze durfde ik m’n mond bijna niet meer open te doen. Het was voor het eerst van m’n leven dat ik bang was voor mijn Duitse accent.’’



Thierry Baudet zegt in een reactie niets van het voorval te hebben meegekregen. ,,Als het is gebeurd, neem ik daar uiteraard afstand van. Wij debatteren alleen op inhoud.’’



Wat Wicke betreft wordt zo’n debat in elk geval niet meer bij hem in de kerk gevoerd. ,,Ik voel me hier, tenminste voor nu, niet meer veilig.’’