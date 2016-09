Haagse 'eindsprint' voor huisvesting statushouders

Dat meldt wethouder Joris Wijsmuller (HSP) vandaag in een brief aan de gemeenteraad. Hij wijst ook een nieuwe locatie aan voor 40 statushouders, die gaan wonen in drie panden aan het Zieken.



Eindsprint

,,We verwachten de komende maanden grotere aantallen te kunnen huisvesten omdat in het vierde kwartaal veel grote locaties worden opgeleverd'', aldus de wethouder. Nabij het Hofbad in Ypenburg, aan de Zwaardvegersgaarde en op de Binckhorst worden statushouderscomplexen gebouwd. Daar moeten in totaal 390 statushouders gaan wonen.



Oude ministerie

Het voormalige ministerie van Sociale Zaken zou plek moeten bieden aan 350 vluchtelingen, maar de ontwikkeling ligt stil. Wijsmuller meldt nu dat 'de schetsmatige plannen' van de beoogde koper niet passen binnen de gemeentelijke uitgangspunten. De koper wil slopen, maar Wijsmuller wil dat het pand grotendeels behouden blijft. De impasse levert vertraging op bij de huisvesting van statushouders.



'Ontstemd'

De PvdA is ontstemd daarover. ,,Deze brief laat in het midden of en wanneer er een uitweg te verwachten valt uit de impasse'', zegt fractieleider Martijn Balster. ,,De noodopvang moest eind vorig jaar dicht om de huisvesting van statushouders mogelijk te maken. Deze planning loopt nu gevaar. Onacceptabel.'' Balster wil dat Wijsmuller garandeert de 350 statushouders nog dit jaar op te nemen, in het oude ministerie of elders.