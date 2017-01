Haagse Hoed voor kankeronderzoek

Wat houdt de Haagse Hoed in?

,,Met de geel-groene hoed - de kleuren van Den Haag - roepen we sinds december mensen in de regio op in actie te komen voor de campagne 'Samen maken we kanker kansloos'. We bedenken ludieke acties om geld op te halen voor baanbrekend kankeronderzoek."



Want dat is hard nodig?

,,Zeker. In Nederland, en dus ook in Den Haag, krijgt een op de drie mensen kanker. Hele gezinnen en families worden er door ontwricht. Onderzoek kost veel geld, en dat is er niet. Als iedereen een steentje bijdraagt, kunnen meer onderzoekers aan de slag."



U spreekt over 'ludieke acties.' Zoals?

,,In een van de skyboxen van het ADO-stadion hebben we tijdens een wedstrijd het shirt van ADO-speler Tom Beugelsdijk geveild. In juni komt er een wielerevenement en in februari begint dus de actie Haagse Ondernemershoed."



Hoe ziet laatstgenoemde actie eruit?

,,De Haagse Ondernemershoed is een bedrijven-estafette van de Haagse Hoed. Het bedrijf dat de hoed aanvaardt, zal gedurende één maand een inzamelingsactie opzetten binnen zijn of haar netwerk. De aftrap is half februari bij het 't Telecomhuys. Er komt een collectebus in de winkel en van elk afgesloten abonnement gaat een deel naar Daniel den Hoed. Daarna verhuist de hoed naar onder meer MKB Haaglanden."