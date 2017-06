Haagse Hogeschool trekt broekriem stevig aan

Politie heeft videobeelden van man bij schietpartij Rozenburgstraat

19:21 De politie heeft vandaag beelden getoond van een man die mogelijk betrokken is bij een nog onopgeloste schietpartij in den Haag. Een jaar geleden werd op de Rozenburgstraat een vrouw door een man in haar been geschoten. Op videobeelden is een man te zien die kort daarvoor bij de woning van de vrouw was.