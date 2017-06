Haagse inburgeraar moet op stage

Na zijn noodkreet over de belabberde inburgering neemt de Haagse integratiewethouder Rabin Baldewsingh (PvdA) het heft in eigen handen. Nieuwkomers moeten verplicht stage lopen, krijgen extra taal- en stadsles èn een mentor: ‘Het kabinetsbeleid werkt absoluut niet’.

Gisteravond stuurde Baldewsingh de plannen naar de raad. Den Haag wil zeven miljoen euro uittrekken voor de inburgeringspilot. Nieuwe Hagenaars krijgen intensieve begeleiding, ook van mentoren en op speciale inburgeringspunten in de wijk. De taalles wordt verzorgd door gezaghebbende onderwijsinstellingen (in plaats van ‘beunhazen’), inburgeraars moeten verplicht op maatschappelijke stage. Doen ze niet mee, dan dreigt in uiterste gevallen korting op de bijstand. ,,Dit is niet vrijblijvend.’’

Wethouder Baldewsingh is de enige PvdA-wethouder in de vier grote steden en geldt daarom als een prominente sociaal-democratische bestuurder. Een half jaar geleden verklaarde de PvdA’er het rijksbeleid voor inburgering failliet: ,,Dit maakt de samenleving kapot, het is collectief falen.’’ Sinds 2013 moeten nieuwkomers zelf hun inburgering regelen en betalen. Die opzet werkt niet, vindt ook een stoet aan kenners en politici. De Algemene Rekenkamer constateerde begin dit jaar het aantal migranten dat hun examen op tijd haalt is gehalveerd.

Daarbij belandt het overgrote deel van de Haagse statushouders in de bijstand, migranten doen minder mee aan het maatschappelijke leven. Baldewsingh: ,,Als ik de naturalisatieceremonie heb gedaan, denk ik: ik heb vandaag de kwetsbare laag groter gemaakt.’’

Uitleg

Daarom neemt Den Haag de regie terug. Inburgeraars worden klaargestoomd met behalve taallessen ook uitleg over de Nederlandse normen en waarden en Haagse mores. Die training duurt veertig weken, vier dagdelen per week. De verplichte maatschappelijke stage van zestien uur per week (of minder voor werkenden) moet hen sneller laten integreren: ,,In Canada werkt het. Als je ergens stage loopt, bij een sportclub, in een ziekenhuis of bij een school, dan ontwikkel je stadstrots.’’