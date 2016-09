Haagse justitie ziet forse groei kinderporno

Officier van justitie Brechtje Lijnse schat dat in ongeveer een derde van de zaken voor die 'alternatieve afdoening' wordt gekozen. ,,We pakken alles op wat binnenkomt, maar dat betekent wel dat we prioriteiten moeten stellen hoe we het afhandelen'', zegt Lijnse. ,,In lichtere zaken gaat het over mensen die kinderporno in bezit hebben, maar niet zo veel als sommige anderen en ze hebben het niet zelf gemaakt. Maar het gaat wel om kinderen die zijn misbruikt. We laten daarom geen zaak liggen.''



Brief

De lichtste strafvariant is het in beslag nemen van de 'gegevensdrager' waarop de kinderporno staat en een stevige brief waarbij ook verwezen wordt naar hulpinstanties. Het meest tevreden is Lijnse met het zogenoemd 'voorwaardelijk sepot'. De verdachte staat zijn computer af, stemt ermee in dat de reclassering twee jaar lang zijn computers blijft controleren en gaat de hulpverlening in. Houdt de man zich aan de voorwaarden dan komt er geen verdere vervolging. Tot nog toe is in slechts een geval een verdachte opnieuw de fout in gegaan.



De meldingen komen in zo'n zeventig procent van de gevallen uit de Verenigde Staten. Bedrijven als Google, Microsoft en Facebook melden bij een cybertiplijn wat zij aan verdachte afbeeldingen en filmpjes vinden bij hun gebruikers. Daarna gaat het balletje in Nederland verder rollen.



Alleen bezit

Steeds vaker ontdekken de gespecialiseerde rechercheurs dat er meer aan de hand is dan alleen het bezit van kinderporno. ,,We zien dat in steeds meer zaken de bezitters van kinderporno meisjes via internet willen verleiden tot het sturen van naaktfoto's en soms zelfs echt afspraken maken'', vertelt Lijnse. Ook komen ze de laatste jaren steeds heftiger materiaal tegen met beelden en films van gedwongen kinderseks. ,,Ging het eerst in bijvoorbeeld vijf procent van de totale verzameling om de meest heftige beelden, dat is nu heel regelmatig twintig procent of meer van de collectie.''



Hoe de toename van het aantal kinderpornozaken een halt moet worden toegeroepen, weet Lijnse ook niet direct. ,,Uitbreiding van de kinderpornoteams zal zeker verlichting geven van de werkdruk. Nog slimmer rechercheren help natuurlijk ook. Maar dat zal er ook toe leiden dat we nóg meer zaken ontdekken, terwijl je juist wil dat het misbruik stopt, dat er niet nog meer kinderen slachtoffer worden. Die oplossing heb ik niet zomaar voorhanden.''



