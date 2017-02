Haagse kickbokser El Boustati zet alles op alles

Steeds meer krijgt zijn leven de structuur van het toewerken van datum naar datum. En de eerste belangrijke dag was gisteren. Toen bestreed de Haagse kickbokser in het Indoor Sportcentrum aan de Theo Koomenlaan in Eindhoven de Zwitser Ulrik Bokeme. El Boustati's cijfers vooraf: 45 gevechten, 45 zeges. Ondanks dat het kamp-Boustati deze partij serieus nam, merk je wel dat ze het beschouwen als een opmaat naar het gevecht dat daarna komt.



Dan hebben we het over zaterdag 29 april, tegen de Belg Filip Verlinden, in het Silverdome in Zoetermeer. Nee, niet helemaal zijn thuisstad, maar ook hier zal volop support zijn. Het is een wedstrijd met een verhaal. Voor dat verhaal gaan we terug naar zaterdag 17 september vorig jaar. Toen bevocht 'Ibo' in de Lotto Arena in Antwerpen dezelfde Verlinden en werd door de jury als winnaar aangewezen. Alleen kreeg hij drie weken later te horen dat de Belg, na protest te hebben ingediend bij de nationale bond, de partij alsnog kreeg toegewezen.



El Boustati: ,,Toen ik van dat terugdraaien hoorde, wist ik meteen dat ik me er niets van zou aantrekken. Ik kan best tegen mijn verlies, dat is geen probleem, maar niet op deze manier. Straks in april zet ik tegen Verlinden zelfs mijn wereldtitel in, dus dan weet je meteen hoe ik over zijn kwaliteiten denk." Dat El Boustati deze kwestie destijds direct naast zich neerlegde, had veel te maken met de voorbereiding op het gevecht van zijn leven tot dan toe: op 3 december 2016 in Sporthal Overbosch om de Enfusion wereldtitel tot 90 kilo.