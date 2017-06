Haagse lijsttrekkers bijna allemaal bekend, maar wie gaat de PVV leiden?

Met Klein voor het CDA en Balster voor de PvdA is het politieke speelveld bij de lokale verkiezingen van volgend jaar vrijwel rond. Fractieleider Robert van Asten gaat D66 aanvoeren, wethouder Joris Wijsmuller de HSP, zijn collegecollega Boudewijn Revis leidt de VVD. Richard de Mos (GDM) zal zijn eigen partij leiden, zo was eerder al duidelijk.

PVV

Wie lijsttrekker voor de PVV wordt, blijft nog even afwachten. De kans is klein dat fractieleider Karen Gerbrands een poging waagt, zij is inmiddels ook Tweede Kamerlid. Partijgenoten tippen PVV-talent Elias van Hees als kanshebber.