Haagse marathonschaatsster Jane Ravestein terug op het ijs

Daar lag ze dan, in oktober 2014. Na een harde valpartij was Jane Ravestein met haar gezicht in de kussens beland. Dat was één ding, maar daarna knalden er twee andere schaatssters hard tegen haar rug aan. De Haagse schaatsster voelde direct dat het niet goed zat. Ze kreeg even geen lucht meer en voelde een harde, warme pijn door haar lichaam gaan. ,,Ik voelde een bobbel op mijn rug en gebaarde tegen de mensen om me heen dat ze me moesten laten liggen'', vertelt Jane Ravestein. ,,Uiteindelijk hebben ze me wel opgetild, maar heb ik mijn rug zo recht mogelijk gehouden.''



In het ziekenhuis in Groningen bleek al gauw dat de Haagse schaatsster drie ruggenwervels gebroken had. Een verlamming behoorde op dat moment nog tot de mogelijke gevolgen. ,,Christijn Groeneveld was de week daarvoor gevallen in Inzell en had een dwarslaesie opgelopen'', vertelt Ravestein. ,,Ik wilde absoluut niet in een rolstoel terechtkomen, maar ik voelde gelukkig mijn benen nog.''



Drie maanden lang kon ze zichzelf niet verplaatsen. Niet met de trein, niet met de fiets en niet met de auto. ,,Dat was behoorlijk frustrerend'', vervolgt ze. ,,Dan ben je zo afhankelijk van de mensen om je heen.''



Na drie maanden stapte Ravestein weer voorzichtig het ijs op. Nog zachtjes en schuifelend, want ze vond het doodeng. ,,Ik vertrouwde niemand om me heen,'' zegt ze. ,,We reden tijdens het publieksuur en ik dacht: blijf uit mijn buurt. Ik was bang om onderuit te gaan en weer wat te breken.''