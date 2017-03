Haagse mega-klus is begonnen: Raamweg op slot

Als eerste wordt het stuk Raamweg aangepakt tussen de Javastraat en de Groenhovenstraat. Het gaat dan alleen over de rijbanen richting de A12. Tot en met 23 april is dit stuk weg afgesloten. Verkeer richting Scheveningen kan de Raamweg de komende vier weken over het algemeen blijven gebruiken. Maar zet alvast in uw (smartphone)agenda dat de Raamweg-Koningskade het tweede weekeinde van april én tijdens het Paasweekeinde in beide richtingen grotendeels is afgesloten.



Verkeersdruk

Om de verkeersdruk omlaag te krijgen, heeft de gemeente met een aantal bedrijven rond het werkterrein maatregelen bedacht om mensen uit de auto te krijgen. Zo zijn deze week in de Biesieklette aan de Anna van Buerenstraat, naast Den Haag Centraal, honderd Haagsche Stadsfietsen gestald voor medewerkers van aangemelde ondernemingen en instellingen. Zij kunnen gratis een fiets lenen. Na de eerste fase volgen nog twee werkperiodes op de Raamweg-Koningskade. Vanaf 24 juni moet deze doorgaande route weer vrij begaanbaar zijn.