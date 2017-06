Dreigbrief voor Haagse moskee: 'vrachtauto die een moskee raakt, vergeet dat niet!'

..We zijn diep geschokt om juist tijdens de Ramadan dit dreigement te ontvangen'', zegt moskeevoorzitter Abdelhamid Taheri. Volgens Taheri was er vanwege de bedreiging dit weekeinde extra politie rond de moskee.

De een anonieme afzender dreigt met een aanslag met een vrachtwagen. ,,Bij elke laffe aanval op onze kinderen kan zomaar een tegenaanval volgen op jullie onschuldige bezoekers van de moskeeën of wat dan ook'', aldus de brief die afgelopen weekeinde binnenkwam bij de moskee aan de Fruitweg. ,,Een vrachtwagen die een school of moskee raakt: vergeet dat niet! Protesteer dus wat harder tegen jullie gewelddadige vrienden (...) anders wordt Europa onaangenaam voor jullie.'' Taheri zegt 'een paar keer per jaar' zulke dreigementen binnen te krijgen. ,,Ze nemen steeds ernstiger vormen aan. Een trend die ons grote zorgen baart.'' Hij roept andere gebedshuizen op om dreigementen altijd te melden. ,,Ik weet uit gesprekken met andere moskeebestuurders dat ze liever geen aangifte doen'', zegt Taheri, die claimt dat 'bepaalde' politici en 'sommige' media 'een wig drijven' in de samenleving.

De moskee is al langer in overleg met veiligheidsdiensten over de beveiliging. In de Haagse islamitische gebedshuizen worden extra maatregelen genomen, zoals intensiever cameratoezicht en whatsapp-groepen. Tussen 2005 en 2015 kregen in Nederland 175 moskeeën te maken met agressie of geweld. Den Haag heeft een speciaal 'handboek religieuze organisaties' opgesteld, met tips voor een veiliger omgeving.