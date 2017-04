Haagse Nicole haalt Nederlandse designers naar Milaan

Perfect

De top van de kunst- en designwereld is deze week weer naar Milaan afgereisd voor de 56ste editie van 's wereld grootste designbeurs. Uniquole: ,,Ik moést op Salone del Mobile een plek creëren waar in één oogopslag te zien is wat Dutch Design inhoudt. Met het idee voor een Nederland paviljoen loop ik al minstens vijf jaar rond, maar het lukte maar niet om de perfecte locatie te vinden." Ze glimlacht. ,,Tot ik hoorde dat Palazzo Fransceco Turati, na een restauratie van veertig jaar, af was. Direct kon ik alle vijftien eisen op mijn wensenlijstje afvinken. Pure perfectie."



Uniquole is sinds eind jaren negentig actief als curator, conceptontwikkelaar en tentoonstellingmaakster. Haar vakgebied is Nederlandse vormgeving en mode. Jaarlijks organiseert de Haagse op het Westergasterrein in Amsterdam de beurs Meesterlijk, een ontdekkingstocht langs beginnende en gevestigde designers, ontwerpers, kunstenaars en vaklieden. Ze verzorgde tentoonstellingen in onder meer paleis Het Loo en het Duitse paleizencomplex Oranienbaum. Na Masterly The Dutch in Milano stort Uniquole zich op een nieuwe tentoonstelling in het Gemeentemuseum. Ook plannen voor een Masterly-editie in Den Haag in 2018 liggen klaar.



Porselein

In de exposities die ze samenstelt, maakt Uniquole altijd een koppeling tussen het historische en hedendaagse. De combinatie komt in het Milanese palazzo in vrijwel iedere gerestaureerde ruimte terug. Moderne designs - van dressoirs tot tassen en van jurken tot porselein - worden afgewisseld met klassieke schilderijen uit de zeventiende eeuw. Aangeleverd door Willem Jan Hoogsteder, die in Den Haag een van de grootste kunsthandels van de wereld bestierd.



Zo hangt boven de designtafel van Ruben van Megen, volgens Uniquole een van dé veelbelovende talenten van deze tijd, met daarin een Perzisch tapijt verwerkt, een schilderij van Claes Bergoijs. Oók met Perzisch tapijt. En een zeventiende-eeuws werk van Gillis van Tilborgh prijkt boven het servies van Keramiek Kantoor. Er naast hangt een hedendaags schilderij van Dik Nicolai. ,,Het niveau van hedendaagse ontwerpers, kunstenaars en designers, ligt net zo hoog als dat van de meesters van driehonderd jaar geleden", meent Uniquole. ,,De werken versterken elkaar."



Kritisch

Duizend ontwerpers meldden zich aan voor Masterly in Milaan, slechts honderd kregen een eervolle plek ,,Ik ben heel streng. In januari heb ik in mijn kantoor in Den Haag foto's uitgeprint van het paleis. Vervolgens keek ik welke ingezonden designs op welke plek pasten. Ik ben visueel ingesteld, moet dingen voor me zien voordat ik ze kan uitvoeren. Maar het gaat zeker niet alléén om beeld en ontwerp. Het is van cruciaal belang dat het klikt met de exposanten. Dat we dezelfde ideeën hebben. Er moet wederzijds vertrouwen zijn. Ik haal het onderste uit de kan en verwacht van hen dat ze dat hetzelfde doen. We doen dit sámen."