Haagse Oscâh naar Hanna Vondracek

De korte film Desperaat van Hanna Vondracek productions is de winnaar geworden van de competitie 72 hrs The Hague. Gisteravond was de uitreiking van deze eerste 'Haagse Oscars'.

Het was een bont gezelschap dat gisteravond de grote zaal van bioscoop Pathé Buitenhof bezette. Een soort van gala-avond was het, compleet met rode loper, prosecco bij de ingang en een fotograaf die iedereen vastlegde. Maar anders dan het eerste de beste galapremière kon iedereen zonder uitnodiging naar binnen. De eerste editie van het filmprijzenfestival 72 hrs The Hague moest vooral laagdrempelig zijn en dat was het!

'De Haagse Oscâhs' werden ze al genoemd: de aanmoedigingsprijs, de eervolle vermelding en de eerste prijs die er te winnen vielen voor de 24 deelnemers van deze nieuwe competitie. Iedereen met een camera op zak kon meedoen aan de filmwedstrijd. Ze moesten zich melden in de Pathé-bioscoop en daar kregen ze te horen waar de opdracht aan moest voldoen: het maken van een film die vier minuten duurt, waar één of meer specifiek Haagse plekken in beeld komen, waarin ergens in het script de zinsnede 'de eerste keer' in voorkomt en waarin een dier verschijnt. Dit alles in een tijdbestek van 72 uur.

Quote Desperaat is een film waar Den Haag trots op kan zijn. Er is goed gedraaid. Martin Koolhoven

Het idee voor de wedstrijd kwam uit de politiek, de gemeente faciliteerde en acteur Stephan Evenblij fungeerde als aanjager. Doel van de wedstrijd was niet alleen om talent te stimuleren, maar ook om Den Haag in beeld te brengen als filmlocatie. Dat deden de makers volop. De openingsfilm van de finale-avond - Blind Date - speelde zich af in de Piet Heinstraat, waar een jongeman zijn afspraakje met een onbekende dame liet beginnen voor de deur van een winkel in fetisj kleding. Ook de winnaar van de aanmoedigingsprijs - Zeezicht van het team Haags Drama - toog met een camera die wijk in om de val met een fiets in de tramrails te gebruiken als aanleiding voor een bizar verhaal. Zoals de titel al suggereerde speelde deze film zich ook af aan zee. Scheveningen deed het sowieso goed in de gebruikte filmlocaties, net zoals de Haagse skyline veelvuldig opdook in de tien films van de finale.

Koekamp

Winnares Hanna Vondracek liet de hoofdrolspeler van haar film Desperaat over de Koekamp lopen bij het vallen van de avond. ,,De film gaat over vervreemding'', motiveerde zij de plek van haar keuze. ,,De hoge gebouwen op de achtergrond symboliseren de stad waar alles gebeurt. De acteur voelt zich verwijderd van die stad.'' De jury onder leiding van de Haagse cineast Martin Koolhoven - bekend van onder meer Oorlogswinter - prees de aanpak van Vondracek. ,,We waren er met de jury snel uit wie de winnaar moest worden'', zei hij. ,,Er is is goed gedraaid en er wordt goed geacteerd in Desperaat. Dit is een film waar Den Haag trots op kan zijn.''

Voor Hanna Vondracek kwam de prijs als een geschenk uit de hemel. Een plek op de filmacademie was zij eerder misgelopen, maar zij wil als toekomstig filmmaakster nu haar geluk beproeven op de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. ,,Dit helpt zeker'', zei zij.

Alle 24 deelnemende films zijn de komende tijd nog te zien op de zender Den Haag TV.

Volledig scherm Op de foto bij de rode loper. © Frank Jansen

Volledig scherm De Haagse Oscâhs wachten op de winnaars. © Frank Jansen

Volledig scherm De jury in beraad. © Frank Jansen