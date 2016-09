Haagse politiejeep nu museumstuk in Almere

De Haagse politie stuurde tientallen jaren de mobiele eenheid (ME) in de karakteristieke open jeeps op pad. Bij voetbalwedstrijden, relletjes en opstootjes in de Haagse regio raasde de ME er in de veertien zwarte jeeps naar toe.



Open

Geen enkel ander politiekorps gebruikte dit soort open auto's en daarom wilde de nieuwe Nationale Politie ook afscheid nemen van de wagens. Inmiddels zijn de wagens - ontdaan van stickers, sirenes en zwaailichten - verkocht.



Nou ja, twaalf dan. Van de veertien Haagse politiejeeps zijn er twee in orginele staat bewaard gebleven. Een ging naar het Veiligheidsmuseum PIT in Almere. Deze jeep is vandaag binnengereden en gestald, laat het museum weten.



De andere originele ME-jeep zou naar het Louwman Museum in Den Haag gaan, meldde veilingbedrijf BCA die de twaalf andere jeeps verkocht onlangs. Zo ver is het echter nog niet: Jeep nummer veertien staat nog bij de politie in de kelder en wacht nog een optreden als zijn vervanger wordt gepresenteerd, meldt een politiewoordvoerder. Daarna wordt bekeken wat er met de auto gaat gebeuren. Mogelijk wordt de laatste jeep dan inderdaad aan een museum geschonken.