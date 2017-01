Haagse politiek is rijk dankzij gemeentegeld

Vrijwel geen enkele fractie maakt al het budget op dat het jaarlijks van de gemeente krijgt voor de begeleiding van raadsleden. De VVD had op 1 januari 2016 de rijkste fractie van allemaal met bijna 190.000 euro aan opgespaarde fractievergoeding.



Veel scheelde dat niet met andere raadsfracties. Ook de Haagse SP en PVV (164.000 euro) mogen zich welgesteld n0emen. De PvdA en D66 (127.000 euro) en de Islam Democraten (100.000 euro) hoeven evenmin op een houtje te bijten. ,,Wij gaan als VVD altijd zuinig om met belastinggeld,'' zo verklaart fractievoorzitter Martin Wörsdörfer de tonnen op de liberale rekening.



Alleen de Partij van de Eenheid maakte het fractiebudget in 2015 geheel op. De eenmansfractie had op 1 januari 2016 846 euro over. Bijna 10.000 euro minder dan het jaar ervoor.



Reizen

Om politiek te kunnen functioneren krijgen alle gemeenteraadsfracties (vaak bestaand uit parttime- raadsleden) geld om ondersteuning regelen. Meestal gaat het budget voor een groot deel op aan medewerkers, zoals voorlichters, beleidsondersteuners en administratieve krachten. Het geld is nadrukkelijk niet bedoeld voor buitenlandse reisjes, of om verkiezingen te bekosten.



Alle Haagse fracties, zelfs de eenpitters, krijgen elk jaar bijna 80.000 euro van de gemeente Den Haag. Per raadslid komt daar een bedrag bovenop van 14.000 euro. Zo ontving D66, met acht raadsleden de allergrootste fractie, 192.000 euro.



Terugstorten

Verreweg de zuingste partij in de gemeenteraad is de SP. De fractie had op 1 januari 2015 liefst 290.000 euro aan fractievergoeding bij elkaar gespaard. Uniek is de partij ook in wat het doet met dat geld. Vorig jaar stortte de partij 150.000 euro terug op de rekening van de gemeente.



,,Als we het niet nodig hebben, gaat dat geld terug. Dat doen we een keer in de vier jaar'', zegt SP-raadslid Akhiat. Ze heeft niet het idee dat de SP schraperig is: ,,We hebben het echt niet krap, hoor.''