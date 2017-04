Haagse politiek pleit nu al voor meer knalvrije zones

,,De acceptatie van de schade, de overlast en de milieueffecten neemt ook hier af'', zegt PvdA-fractieleider Martijn Balster. ,,Behalve meer vuurwerkvrije zones willen wij ook speciale gebieden waar juist wel mag worden geknald.''



Kinderboerderijen

Ook coalitiepartijen D66, HSP en CDA en de oppositiefracties van GroenLinks, Islam Democraten, CU/SGP zijn voor het aanwijzen van meer plekken waar op oudejaarsdag geen vuurwerk afgestoken mag worden. Dat gebeurt nu bijvoorbeeld al rond kinderboerderijen en verzorgingshuizen.



De politiek zal pas definitief beslissen over het vuurwerkbeleid als de Onderzoeksraad deze zomer het rapport over veiligheid tijdens de jaarwisseling gepubliceerd heeft.



Gevoeliger

Voor de gemeente Den Haag zijn de uitkomsten van het onderzoek cruciaal. Burgemeester Pauline Krikke: ,,Het vuurwerk wordt steeds zwaarder, daarom ligt het ook gevoeliger.''



Voor een totaalverbod op vuurwerk was in de Tweede Kamer tot dusver onvoldoende draagvlak. Het kabinet juicht onderzoek naar vuurwerk wel toe. Bij de online poll van deze krant zijn zes op de tien respondenten tegen een vuurwerkverbod.