Haagse politiek verdeeld over uitbreiding miniatuurstad

Het standpunt van coalitiepartij HSP is glashelder. Bomen opofferen voor de uitbreiding van Madurodam? Nee. ,,Wij werken niet mee aan plannen die ten koste gaan van groen'', zegt raadslid Gerwin van Vulpen. GroenLinks twijfelt evenmin. ,,Als Madurodam zijn zin krijgt, verdwijnt er straks een stuk duinbos ter grootte van een voetbalveld'', verzucht raadslid Arjen Kapteijns. ,,En dat is onaanvaardbaar.''



Het is geen geheim. Sinds zo'n 1.500 boze burgers vorig jaar januari dankzij hun megaprotest de plannen voor een internationaal park om zeep hielpen, gelden de Scheveningse Bosjes als een politiek mijnenveld. En daar ontkomt ook Madurodam niet aan.



Ecomuur

De miniatuurstad is toe aan versie drie van haar groeiplan en heeft meer water bij de wijn moeten doen dan het ooit zal hebben verwacht. Van het originele plan van 4,2 hectare uitbreiding is nu nog maar 0,7 hectare over. De nieuwe paviljoens krijgen groene daken en er komt een 'ecomuur' met bosgrond. Voor natuurclub AVN is het na eerdere bezwaren goed zo. ,,Dit is de beste oplossing. Voor Madurodam én voor de natuur'', aldus een woordvoerder.



Toch blijft de tegenstand onverminderd groot. De invloedrijke Bomenstichting moet niks weten van de voor de uitbreiding onontkoombare bomenkap. Actiegroepen als SOS Den Haag roeren zich fel op Facebook. Een petitie tegen de expansieplannen is bijna 2.600 keer ondertekend.



De vraag is of een meerderheid van de politiek zich door de protesten laat afschrikken. Als het college van b en w zich heeft uitgesproken over het plan, beslist de gemeenteraad.



Zetels

Dat wordt nog een spannende kwestie. Met het geharnaste 'nee' van de HSP, GroenLinks en Groep de Mos en met het 'redelijk kritische' D66, de grootste partij in Den Haag, wordt het straks zetels tellen voor de verantwoordelijk wethouders Boudewijn Revis (VVD) en Karsten Klein (CDA).



Bij al te veel politieke weerstand dreigen zij klem te raken tussen de druk uit de gemeenteraad en de leiding van Madurodam. Die zou al gezinspeeld hebben op een vertrek uit Den Haag als de gemeente niet meewerkt. In dat geval zou Den Haag jaarlijks zo'n 600.000 toeristen mislopen.



,,Het huidige park is vol'', zei Madurodamdirecteur Joris van Dijk vorig jaar in deze krant. ,,Het hart van Madurodam is het miniatuur en dat zal ook in de toekomst zo blijven. Om het publiek te kunnen blijven boeien, zijn ook andere eigentijdse manieren van verhalen vertellen noodzakelijk. Dat hebben we de afgelopen jaren al gedaan met de attracties 'Hof van Nederland', 'Zo Groot is Oranje' en 'Het verhaal van George' over het leven van de naamgever George Maduro.''