Haagse Pyke zingt een schilderij

Op de dag nadat hij in het Paard van Troje een muzikaal eerbetoon bracht aan de Haagse straatmuzikant Chuck Deely is de knop alweer om. Moest ook wel, want gisteravond stond hij in de spannende finale van een liedjeswedstrijd in de Amsterdamse poptempel Paradiso. Hij won niet, maar maakte wel indruk met een nummer dat gebaseerd is op een schilderij.



,,Tja'', zegt Pyke kort voor die finale, ,,zo'n thema is voor mij ook allemaal nieuw. Maar meteen toen ik hoorde dat er door vijf musea een wedstrijd voor Nederlandse songwriters was uitgeschreven om een liedje te maken dat op een schilderij was geïnspireerd, begon het te kriebelen. Normaal gesproken vind ik een liedjeswedstrijd niks. Want hoe bepaal je of het ene nummer beter is dan het andere? Maar in dit geval gaat het niet om het beste liedje, hier gaat het erom welk nummer het dichtst bij een schilderij aansluit. Dat vond ik wel spannend.'' Pyke, echte naam Pijke de Grood, mocht kiezen uit vijftig doeken en besloot instinctief te gaan voor De maaltijd der vrienden, van Charley Toorop. Een schilderij waarop, zoals de titel al aangeeft, een groep goede bekenden samen gezellig zit te tafelen.